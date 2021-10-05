國民黨立委林奕華昨在立法院財政委員會質詢時踢爆，中油年底的僱員考試與1218公投日同一天，身為珍愛藻礁公投利害關係人的經濟部、中油形同作弊。對此，經濟部長王美花昨第一時間回應，不接受作弊的指控；今天她進一步表示，中油會再更改考試日期，之後就會對外公告。

林奕華昨在立法院財政委員會審查防疫紓困預算時，指控教育部曾發文各校，若大學期末考與投票日同一天就必須改期，國防部也曾因罷免投票要求指參學院考試改期，但中油年底的僱員考試卻與公投日同一天。她說，由於中油就是珍愛藻礁公投的利害關係人，因此，此舉形同是技術性作弊，讓考生無法參與公投。

對此，王美花今天表示，中油考試是委外辦理，多半都是1年前至半年前就已決定，而年底考試只是雇員招考，並非正式員工考試。

王美花說，經濟部可以檢討相關作業，但不能接受作弊的指控，昨天她已請中油檢討考試日期，中油方面也表示可以更改；至於將更改至哪一天，中油會再另行公告。