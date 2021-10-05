創意(3443)9月營收月增加25.6%，為今年次高，累計第三季營收為35.8億元，季增加8.5%、年增加8.2%，展望第四季，預估在大型專案量產認列下，法人看好營收將會有大幅度成長。

創意9月營業額為13.14億元，月增加25.6%、年減少6.7%，為今年次高，累計前9月營收為101.98億元，較去年同期增加5.9%；創意累計第三季營收為35.8億元，季增加8.5%、年增加8.2%，也符合先前預估的單季營收個位數成長。

展望第四季，因創意下半年大型專案量產集中於第四季認列，故法人預估，創意第四季營收季增幅度上看5成、年增加3成。

在疫情衝擊下，數位轉型加速，AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、5G需求強勁，創意今年新接案由去年29件成長至51件。不僅如此，近年來國際網路、系統大廠有不少來台尋求5G、AI與HPC等新領域ASIC晶片的開發，創意為最主要的受益者，不單有不少大客戶採取台積電的5奈米與7奈米晶圓代工製程，在後段部分，也委由台積電(2330)的CoWoS或是InFO製程產出，創意順勢受益。