台灣自從今年5月爆發新冠肺炎疫情後，女星賈永婕便自發性的發起送愛心餐活動，並且募款捐贈醫療設備，因此被網友們封為「全民女神」、「抗疫女神」，愛心觸角更伸及馬來西亞等地區，讓許多人感動不已。而近日難得有空檔的她，趁著空檔前往沙灘替好友推出的產品宣傳，修長的美腿卻意外成為焦點。

賈永婕雖工作、生活相當繁忙，但近日她也趁著空檔前往海邊度假，瞬便為好友的產品宣傳，只見她在IG上PO文表示「來海邊曬曬太陽，天啊！秋老虎發威，趕快拿出我的好友陳孫華設計的凍齡降溫傘，舒服多了」，並附上2張穿著酒紅色比基尼的沙灘辣照，而一雙筆直又修長的美腿，立即成為矚目焦點，網友紛紛歪樓表示「這個腿實在太犯規」、「美少女的腿好美」、「這腿不科學」、「16歲的美眉」、「長腿辣妹」、「身材太好了」、「腿長大概有180」、「修長美腿，完美身材」，吸引大批網友熱烈討論。

另外，賈永婕雖因強大的號召力獲得「抗疫女神」的封號，但先前在活動記者會上接受媒體採訪時，她也坦言她的臉書因此變成「許願池」，天天都會有網友私訊敲她，甚至還有人想向她借錢，讓她哭笑不得，而人美心更美的她並沒有因為受到網友的騷擾而停下腳步，接下來她還打算將物資送往印尼等地區，再度獲得網友一致讚賞。

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