通霄鎮白沙屯火車站媽祖意像裝置揭幕。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府舉辦慢魚觀光季系列活動，為了打造通霄鎮白沙屯拱天宮宗教文化園區，縣府與鐵路局在信眾使用頻繁的白沙屯火車站，設置媽姐意象裝置藝術，5日上午由縣長徐耀昌主持揭幕。徐耀昌同日上午並帶領在通霄鎮新埔漁港，放流1萬條黑鯛魚苗，象徵縣府維護海洋漁業生態的用心。

苗栗縣政府利用後疫情時代，推出慢魚觀光季系列活動，首個重要節目「2021苗南海地景藝術節」，已於9月25日在通霄濱海遊憩區等地區盛大開幕，地景藝術節分為通霄及苑裡兩大展區，為方便遊客來訪，縣府決定延長通霄濱海遊憩區開放時間至傍晚6時30分，周末更加碼配套活動，讓大家看見不一樣的通苑之美。

為打造通霄鎮白沙屯拱天宮成為宗教園區，縣府文觀局受鐵路局委託規畫「白沙屯車站站體意象改善工程」，也在5日舉行完工啟用典禮。

文觀局指出，白沙屯火車站一直都是全台媽祖信眾，前往白沙屯拱天宮重要的運輸場所，因此規劃要將媽祖元素融合站體設計，其中，車站的門面設置大型媽祖婆九珠垂簾意象，門口放置了Q版媽祖、千里眼、順風耳公仔搭配台鐵帽子，天橋則利用拱天宮獨有的「勇」字打造燈箱，跟信眾所穿的黃色背心相呼應，打造當地民俗特色據點。

文觀局長林彥甫表示，縣府推動苗栗慢魚觀光活動，通霄鎮一直是核心軸線，尤其是拱天宮為全台媽祖信仰最重要的文化小鎮，因此在今年白沙屯火車站站體意象改造完工啟用後，明年將持續推動「苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫」，白沙屯拱天宮周邊環境將進一步優化再升級，打造更具有媽祖文化內涵的特色景點。

海洋慢魚觀光季另一個重點活動，是5日上午在新埔漁港，由縣長徐耀昌帶領新埔國小師生，放流1萬尾的黑雕魚苗，透過放流魚苗來維持通霄沿海生態，宣示縣府重視海洋生態環境維護，以及珍惜海洋資源。徐耀昌表示，苗栗是全國唯一參與慢魚運動的縣市，其核心精神是教人了解海洋資源，學會適量吃魚以永續海洋資源，也象徵對海洋生態的尊重。