許久沒在螢光幕前露面的朱孝天，近日到《食尚玩家魚肉鄉民》當來賓，前往當初被星探發掘的餐廳用餐，重現21年前的青澀回憶，而主持人之一陳零九先前患新冠肺炎請假期間，製作單位則找來五堅情團員偉晉擔任代班主持。

朱孝天帶路吃美食，帶給大家一系列老饕才知道的台北口袋名單。除了有最道地的東北酸菜白肉鍋、朱孝天出道前吃粗飽的小店，甚至還去了當初被星探挖掘的燒烤店。朱孝天談起21歲那年，自己在店內吧台工作，留著一頭長髮、戴著眼鏡，獨特氣質讓客人都稱他為「東區夢幻吧台」，也因為附近就是電視台，許多電視人、媒體人收工後，就會到店內光顧，他也因此被找去拍戲。

一到當年燒烤店，朱孝天滿滿回憶湧現，興奮地跟小賴及偉晉分享：「這裡以前很多大明星會來用餐，就連張學友也來包過場！」憶起工作內容，他表示當時一個人要顧整個外場，還要兼洗碗，並好氣又好笑地說：「老闆都不買好一點的洗碗精，洗到我的手都留下痕跡。」他透露成為藝人後，「其實有回來打工過一段時間，但發現自己已經不適合這個環境」。

對於可以擔任《食尚玩家魚肉鄉民》嘉賓，朱孝天坦言十分開心，只不過一天要吃6家餐廳真的有點撐，但他還是秉持著不浪費食物的精神，源自於小時候在新加坡念書，曾經3天3夜沒吃飯，後來朋友救濟拿來一鍋飯，那鍋飯的味道他一輩子忘不了，從此之後就沒在浪費過食物！愛吃的個性也讓他曾想過要開餐廳，只不過現在反而比較想開寵物店。節目每週一至週五晚間10點TVBS 42頻道。