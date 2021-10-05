總獎金500萬元的聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽即將在6日於台北高爾夫球場舉行3回合54洞賽事，共81位女子菁英好手角逐冠軍獎盃。

聲寶女子公開賽去年由於疫情嚴峻停辦一次，今年再度啟動，共有81位選手參賽，包括52位職業選手及29位業餘球員；大會在兩回合結束後，取成績優者前40位選手晉級最後一回合決賽。秀菊盃長春邀請賽分成兩組，其中超級長春組有五位選手，就有兩位前任理事長黃玥珡及鄭美琦，與現任理事長劉依貞，另還有長春組共13位選手參賽。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，這項比賽因為疫情影響，曾於去年四月與今年五月兩度拖延，至今疫情趨緩，終於可以復賽，不過也因此可以加入更多的元素，也就是透過兩個比賽一起舉辦，希望能夠「風華永續、傳奇再現」。另外，聲寶今年也展開贊助曾雅妮的機制，希望與雅妮一起走出低潮，並透過雅妮的例子鼓勵國內菁英與新秀勇於挑戰自己、追求卓越。

陳盛沺指出，他從很小就認識曾雅妮，而曾雅妮在世界女子高壇曾有過很輝煌的時期，雖然至今因為某些因素，戰績下滑，但是聲寶展現一向長期支持運動選手的正面力量，給予曾雅妮復出之路的推力，也藉由贊助她的舉動，鼓勵其他職業及業餘選手在這條路上持續努力與堅持。

台灣好手如雲，吳佳晏丶李佳霈丶謝瑀玲丶陳思涵丶林子麒等都參加角逐，17歲的吳佳晏於2018年11月奪下歡樂友緣女子賽冠軍，以14歲之齡創下台巡賽最年輕冠軍得主的記錄；去年轉職業後，就拿下三冠；上月甫在中信邀請賽勇奪冠軍，狀況正佳，再次成為此賽奪冠熱門人物。