國內疫情自5月開始延燒，導致台北捷運搭乘人次雪崩式下跌，連帶衝擊北捷營收，北捷總經理黃清信表示，今年1到8月已虧損31.9億，比去年同期暴增3倍，環狀線則虧損約3億多元，預估全年將虧到50至80億，所幸疫情趨緩，乘客也有回流，會努力將虧損壓在5字頭以內。

台北市議會5日排定北捷進行工作報告，黃清信指出，北捷今年1至8月平均日運量為134萬人次，比去年同期減少2成4、45萬人次，6月時還曾跌至44萬，但9月已恢復125萬的水準。

黃說，目前北捷旗下的捷運、貓空纜車、兒童新樂園全部虧損，捷運全線在今年1至8月更是虧到31.91億元，約為去年同期、10.46億的3倍，環狀線則虧到3億多。至於貓纜則是虧損8200餘萬元、兒童新樂園4500餘萬元，僅有委管的小巨蛋仍有約100萬盈餘。

由於台北市長柯文哲曾爆料北捷今年恐慘賠50億到80億，北市議員李明賢也向北捷追問目前盈虧情況。黃說，若疫情和去年差不多粗估將虧到50億，若三級警戒持續到年底就可能虧到80億元，但運量已有回升趨勢，估年底可恢復190萬的日運量，力拼將虧損控制在50億出頭。

議員秦慧珠也追問，今年台北運輸本業、業外收入都減少，是否有改善方案，議員李明賢也詢問運量回升，為何虧損仍舊提高。黃對此表示，由於租金、人事費用都固定，且北捷一直是副業收入挹注本業虧損，未來會比照承租廠商減租的方案，向市府爭取租金減收，也希望小巨蛋能有盈餘，貓纜在換纜後虧損也至少減半，並讓兒童新樂園達到損益兩平狀況。

黃清信會後受訪時說，疫情期間很難開源，只能節流，目前先暫緩人事晉用、水電等支出。貓纜部分，目前市府有三貓2.0計畫可帶動運量，也可與周邊廠商議約，現在也有新的停車場可增加副業收入。小巨蛋部分目前是損益兩平的狀況，解封後還可能有大型演唱會，相信收入會慢慢增加。