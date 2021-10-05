北市議員侯漢廷辦公室副主任酈俊睿筆名「條子鴿」，日前在臉書發文指涉駐日代表謝長廷前養子張維洲闖紅燈被攔檢說「知道我爸是誰嗎？」遭謝、張怒駁。北市議員簡舒培5日踢爆，酈出版1本《你所說的都會成為呈堂證供》的書，自爆「沿路坐著警車去收錢」，涉及侮辱公署和毀謗。北市警局長楊源明表示，正在偵辦調查中。

簡舒培在警政委員會質詢，員警的形象是每位第一線同仁以及所有長官督導所建立，條子鴿卻出一本《你所說的都會成為呈堂證供》，自稱畢業後到交通隊跟學長巡邏，電線桿上面會掛所謂牛奶罐，學長要他勾下來，裡面有一疊一疊鈔票，1綑1萬元「沿路坐著警車去收錢」。

簡舒培痛批，條子鴿從北市警局退休後，出書說自己在交通分隊被學長帶去收錢，這牛奶罐都是砂石車司機給的，幾個月後又被派到派出所，又被派到「霓虹燈」，說學長邀請他下班後一同去「郊遊」，就是去好幾間酒店，臨檢下來所有學長喝得東倒西歪，回不了「公司」，他要把槍和彈繳回，這對員警形象好嗎？不生氣嗎？

簡舒培質疑，條子鴿所指述的有多少在北市警局發生的？身為局長不該查嗎？怎可讓他胡說八道？應主動把他送辦，用侮辱公署辦他。

北市警局長楊源明答詢，知道有這本書，但內容不了解，有民眾舉發涉嫌違反社維法，書裡面也有涉及侮辱公署和毀謗，刑大已在指揮偵辦調查當中，現在跟檢察官針對敘述內容，逐一做調查，不過目前偵查不公開。