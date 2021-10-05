「2021 TIE台灣創新技術博覽會」首次以實體及線上虛擬方式並行策展，實體展將於10/14-16於台北世貿一館與各界相見，線上虛擬展展期則延長至10/23。

經濟部技術處從工研院、金屬中心、資策會等17法人、上百項科技專案中，精選具突破性、創新性，且可為產業帶來升級解方的68項科技專案技術，及13項科專孵育新創共計81項成果，於TIE創新領航館「解密科技寶藏」線上專館展出。同時，鏈結我國科研動能與東南亞五國，於展覽期間邀請國內外產官學研專家，共同商議以雲端、AIoT、數位工具等新科技，發展韌性新經濟，讓台灣科研成果被國際看見。

技術處指出，這次打造TIE「解密科技寶藏」線上專館，打破過去實體展看展框架，並特別採用3D立體建模，打造360度全視角查探技術特色，可以看到多項近年熱度居高不下的人工智慧創新應用，譬如「AI立體式智慧倉儲服務系統」增強倉儲儲揀效率讓電商在訂單高峰期也能10倍出貨、以「AI感知技術」打造高齡陪伴機器人全方位守護長者身體健康與居家安全；近來熱門的電動車與自駕車創新技術，如以「整合式電動車動力系統」打造電動車的心臟，及能快速安裝至各型車款的「自主駕駛系統與自駕情境模擬技術」；近期最夯的循環永續零碳經濟，例如可延長太陽能電廠壽命的「嚴苛腐蝕環境用太陽能支撐架」、將二氧化碳循環再利用的「二氧化碳合成高值樹脂與應用技術」。從81項精彩技術，帶你一覽科技未來發展。