台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會(STBA)、台北市媒體服務代理商協會(MAA) 與台北市報業同業公會5日共同發表聲明，建請讓個別媒體或公協會，與Google、臉書等國際平台進行議價協商，改善媒體業者與整體的產業分潤機制，廣泛納入多元關係人，以真實反映產業的需求與未來方向。

公平會、籌備中的數位發展部、NCC及文化部等政府機構，刻正透過跨部會協商，研議如何針對Google、臉書數位平台刊登有價值的新聞內容或節目應合理分潤給媒體，以期健全國內媒體與廣告產業生態之健全。由於此一議題牽涉範圍頗廣，各方對於未來修法方向提出多所建議。

根據DMA協會每年發表的台灣數位廣告量調查報告指出，2020年台灣數位廣告量金額為482.56 億，市場持續成長之勢，從廣告量表現看，國際平台與本地媒體差距日益明顯，各協會初估國際平台分得的廣告量占比約達6~8成。

如何創造流量之外的多元營收來源，強化數據社群力，是本土媒體發展的重要課題，如何從產品、數據、社群三個角度，協助本地媒體建立對話與策略聯盟的機制，才是未來必須深思及努力的方向。

四大公協會5日於聲明中指出，廣告做為媒體重要營收來源，市場上的確已嚴重偏頗多時，量能集中在以上極少數國際型巨頭，造成對台灣在地各種媒體經營上嚴重之限縮，基於本地文化傳遞與議題發聲之角度，政府應有責任導引並促進產業環境的健全，是當前極為重要之方向。

四大公協會表示，媒體核心經營模式在於藉由「內容」的聚眾能力，抓住使用者眼球注意力，藉此賺取收入；而透過「內容」的被點閱、被搜尋、被使用，國際平台利用自身科技力的優勢，掌握內容使用者的「足跡」，而非內容本身。再就使用者角度，「內容」不僅僅是新聞，更包括生活所需之資訊。例如女性使用者，會關注美妝相關商品訊息，但可能未必是學者專家眼中或傳統定義上的「好內容」。

由於此一議題牽涉範圍頗廣，各方對於未來修法方向提出多所建議，其中，部分專家學者呼籲，要求網路平台提撥一定營收比例設立所謂優質新聞基金，稱由獨立委員會審核分配補助，目前並未見到相關細節的揭露，由誰決定?甚麼標準決定? 分配的公平性仍有疑問，也恐容易陷入內容管制的疑慮。

由於全媒體的資源結構已經嚴重失衡，相關產業公協會，特提出以下幾點聲明，懇盼政府嚴正以對，並盡速提出具體作為，俾能早日健全數位匯流之產業環境。

(1)應回歸「產業」的機制，參酌澳洲模式精神，由政府扮演協助雙邊協商之角色，讓個別媒體或公協會，與谷歌、臉書國際平台進行議價協商，改善媒體業者與整體的產業分潤機制，廣泛納入多元關係人，以真實反映產業的需求與未來方向。

(2)隨著社會多元與分眾興趣，廣告主進行行銷投放，本就會依照各媒體內容屬性處理，若單就「新聞」角度來決定基金分配，並不符合市場運作機制，需要更全面細緻討論標準。

(3)國際平台帶來的是未來科技力競爭的局面，由於數位化投資很大，政府應該從更高位的產業戰略角度思考，如何鼓勵本地MarTech產業發展，協助媒體強化數位經營能力。

(4)要求國際平台或媒體應落地建立服務窗口，始可就各議題溝通，以及善用稅務工具，打造友善本地業者環境。