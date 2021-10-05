月租7500元的套房廁所僅用矮牆隔開，引發網友熱議。（圖／翻攝自奇葩裝潢分享中心）

月租7500元的套房驚呆眾人！一名網友分享租屋網站的截圖說，一間套房乍看沒啥問題，但廁所竟是「開放式的」，房間與廁所僅用一道矮牆和浴簾間隔，奇葩裝潢引發網友討論，不少人吐槽，這個房間是比照看守所設計的嗎？另也有網友驚呼，這樣每次洗澡都要順便洗房間？蓮蓬頭裝在那邊，感覺開水就會噴濕房間地板。

臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」近日分享網友投稿的照片，只見一間月租7500元的套房乍看沒啥問題，看上去很乾淨也很明亮，該有的設備一應俱全，有桌子、床、電視、冰箱和廁所，但仔細一看卻發現，廁所與房間僅用一道矮牆和浴簾區隔，在房間內就可以看到熱水器和蓮蓬頭，奇葩裝潢讓粉專驚呼「最近流行開放式廁所嗎？」

月租7500元的套房驚呆眾人，廁所僅用矮牆隔開，熱水器與蓮蓬頭都外露。（圖／翻攝自奇葩裝潢分享中心）

貼文引起網友熱烈討論，「蓮蓬頭安裝在那個位置，只要一洗澡，外面地板應該都會被水噴得到處都是」、「看守所風格的套房」、「監獄風雲」、「這是是泳池更衣室改裝的房子嗎？」、「浴簾有沒有都沒差吧？蓮蓬頭裝在那個位置，是想洗整間房間的地板嗎」、「洗澡水不會溢出來嗎」、「這讓我想起獄中不太好的回憶」。

不過，也有網友看完照片認為這樣的套房還可以接受，「看過那麼多糟糕的房子，我竟然覺得這個還可以」、「邊洗澡邊吹冷氣是我的夢想」、「不知道為什麼覺得這個設計很讚」、「尿尿還能和室友聊天，另類的優點？」