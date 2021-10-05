台灣高科技產業在全球扮演的角色加重，蔡英文總統今天表示，將致力推動台灣成為新的區域「高階製造中心」，並發展高精密製造等產業，建立更全面的供應鏈，以抗拒人為或其他方式的干擾。台灣也和美國達成協議，將強化在拉丁美洲及東南亞國家基礎設施融資、投資和市場開發的合作。

蔡英文總統接受美國《外交事務》雙月刊邀請，以「臺灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題撰寫專文，全文今天刊出。

蔡英文表示，台灣人民選擇擁抱民主，其中主要的因素是堅信台灣的未來由台灣人民透過民主的方式共同決定。儘管人民對於台灣的未來想法不一，但是我們團結一致，堅守民主、價值和制度，共同對抗想要破壞我們的認同、改變我們珍愛生活方式的外部勢力。

她說，大多數的台灣人民認為民主是最佳的治理形式，都願意竭盡所能捍衛民主。對我們理念的挑戰接踵而來，但無疑的是，「一旦台灣的生存受到威脅，台灣人民就會奮起守護」。

蔡英文表示，台灣努力在國際社會中扮演更有意義的角色之際，區域政治環境也不斷變化，更獨斷的行為野心勃勃要挑戰自由世界秩序，而其經濟和政治實力，已能將其野心付諸行動。隨著國際社會意識到威權體制的野心可能造成的衝擊，越來越多國家願意重新檢視長期以來與自由民主台灣交流的預設立場及自我設限。

她說，從這次COVID-19疫情，可以看到世界是緊密相連的，很多時候，這種緊急事件的發生和擴散的速度，國家及現有國際組織力有未逮。「為了因應未來的緊急事件，國際社會就應該更加包容，而不要拘泥於現行的架構」。

蔡英文也說明台灣的新南向政策，透過與南亞、東南亞及澳洲、紐西蘭等國家的經貿、投資夥伴關係、以及教育、民間、科技、醫療等交流合作，促進區域繁榮，並且透過企業界在這些夥伴國家進行投資，同時確保供應鏈的安全及推動區域發展。

她說，台灣在高科技產業的領導角色，以及高素質且全球化的勞動力，能在半導體、生技和再生能源等產業協助建立安全的全球供應鏈，這些產業比以往任何時候更亟需國際合作。

蔡英文表示，我們的半導體產業尤其重要，這面「矽盾」讓台灣得以保護大家，免於遭受威權政體激進破壞全球供應鏈的意圖。我們致力推動台灣成為新的區域「高階製造中心」，進一步強化我們在維護全球供應鏈安全的角色，並鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

除了生產電腦晶片外，她說，台灣也在高精密製造、人工智能、5G應用、再生能源、生技等諸多領域蓬勃發展，有助建立更多元、更全面的供應鏈，可抗拒人為或其他方式的干擾。

此外，台灣的大學已準備好和區域內的其他大學合作發展華語語言訓練。我們的醫療機構與亞洲合作夥伴分享他們在醫療技術和管理方面的專業。

蔡英文指出，台灣也準備好與主要國家投資發展中國家的基礎設施，提高效率，並鼓勵良善治理、透明和環保，另外，也和美國達成協議，強化在拉丁美洲及東南亞國家基礎設施融資、投資和市場開發的合作。簡言之，台灣可以成為區域及世界和平繁榮發展的關鍵力量。

展望未來，蔡英文強調，台灣的高科技產業，尤其是先進半導體生產，將繼續振興全球經濟。台灣在捍衛其民主生活方式的同時，亦展現其平衡與各國關係的能力，這將持續啟發區域內其他國家。