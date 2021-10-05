群創(3481)指出，公司以「XYZ轉型策略」，輔以「數位人才培育」、「數據再造工程」兩大基礎利器，推進數位轉型，達成「智慧製造」成效。目前培育近3,800名數位轉型專家同仁，預計5年推動計畫，目標培養750位高階數位經理人、2,500位數位研究員及領域專家。

群創總經理楊柱祥表示，多變的時代，企業的敏捷力就是競爭力。企業數位轉型已是時勢所趨。唯有與時俱進，以開放的彈性思維，透過數據科技強化改革，才能贏在數據變革的新世代。

群創用科技加值人才培育，推展至今培育近3,800名數位轉型專家同仁，預計5年推動計畫，目標培養750位高階數位經理人、2,500位數位研究員及領域專家。透過「結構化學習藍圖」，建構各職位員工數位培訓學程藍圖；「文化塑造」邀請數位專家及外部AI教育機構分享如Google、麥肯錫，型塑數位企業學習文化；「遊戲化學習」將數位課程遊戲化與E化設計，幫助員工即時、即學、即用，循序漸進完善規畫數位人材培育計畫。

群創將數據賦能，建構「數據再造工程」，引進Dell Technologies大數據分析極限平台，員工在使用友善的數據平台上協同合作，提高資源及流程的整合能力，實現敏捷創新的成果。透過生產機台參數設置控管平台，有效降低人力26％，減少品質異常57％；利用提升供應鏈規畫平台，物料能見度提高三個月，客戶需求滿足提升45％，顯示透過數據平台可打破跨部門資料隔閡，有助於提升企業營運效率。