星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，巨蟹座、處女座、雙魚座、射手座、水瓶座的男人不喜歡乖乖女，比起凡事順著自己的女人，性格強勢霸道的女性反而更是他們的菜，一天不被罵就渾身不對勁！

▍1.巨蟹座

巨蟹男很容易因為優柔寡斷的個性與許多人維持曖昧關係，一不小心就展開多角戀，唯有跟一個霸道的女朋友交往，他們才會因為害怕而遠離身邊的鶯鶯燕燕，女朋友越強勢，他們會越想要努力表現，期盼能獲得對方的認可。

▍2.處女座

處女男有崇拜強者的傾向，如果對他們太客氣，會讓他們得意忘形，如果對方很優秀又很強勢，他們反而會心甘情願的被征服。處女男對聰明的女生沒有抵抗力，如果女朋友口才好、邏輯強，比他還會講道理，他反而會常常反省自己，改掉愛挑剔的個性。

▍3.雙魚座

雙魚男其實很享受被女朋友管教的過程，他們認為戀愛就是要犧牲自己、不計回報，如果另一半很霸道，剛好符合他們心目中對愛情的想像。雙魚男配合度很高，只要面對他的時候氣勢夠強，要他做什麼基本上都不太會被拒絕。

▍4.射手座

射手男非常欠虐，對他太好反而會讓他整天想要吃裡扒外，用強硬的態度管他、虐他，他反而會倒貼過來示好，如果想要讓射手男死心塌地，就要比他還不講理，表現出不在乎他的樣子，反而能讓他欲罷不能。

▍5.水瓶座

水瓶男對乖乖女沒有興趣，有個性、有想法的女生反而能引起他的注意，他們不喜歡對方為了愛情改變自己，不但會讓他感覺壓力很大，甚至會瞧不起這樣的人，所以如果想要吸引水瓶男，千萬不能事事順從他，耍點小任性反而會讓他覺得可愛。