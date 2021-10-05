台鐵納1280？新北交通局：未納入也會有優惠。（葉德正攝）

雙北市民除了搭乘捷運、公車上班，其實還有不少鶯歌、樹林與汐止民眾靠台鐵通勤，卻無法享受1280月票的優惠，新北市議員江怡臻與廖先翔多次在議會質詢提及此事。新北市交通局長鍾鳴時表示，目前台鐵正在推動建置電子票證系統，新北已積極與台鐵溝通，不一定會用1280月票，也可能會用加價購方式推出優惠。

新北市議員江怡臻表示，新北土城、樹林、三峽、鶯歌是人口持續成長的行政區，但目前除了土城之外，樹林、三峽、鶯歌的大眾運輸路網都還在發展公車、鐵路，就成了這些地方居民來往台北桃園最主要的交通工具。

江怡臻說，樹林站每日平均乘車人次在台鐵車站的前十名，平均每日進出站人次約略是三萬人，短程火車的需求相當較高，搭區間車到台北車站，通勤時間只要15-25分鐘，票價則為18-24元不等，與捷運最便宜的單程票相仿。在上下班的尖峰時段，樹林區來往台北市，若自行開車或搭公車通勤，碰上塞車單趟通勤時間動輒一個小時，因此許多樹林區的居民都習慣以台鐵做為最主要的交通工具。

江怡臻說，如果鐵路能夠納入月票，鶯歌、汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮都能享受便利。

鍾鳴時表示，台鐵近年推動鐵路捷運化，目前也正建置專門電子票證系統，預計2022年初會有大概結果，如果可以納入在建置完成後半年就可以上路，如果沒有參加1280，也會有相關的優惠方案

廖先翔也說，搭乘鐵路轉乘YouBike是否也能享前30分鐘免費；鍾鳴時表示，目前都在跟台鐵討論中，技術上是沒有問題。