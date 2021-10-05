湖人球星詹姆斯(LeBron James)當年轉隊熱火「The Decision（決定）」引起的騷動讓他招致許多批評，開啟了「球星合體」的新時代。現在球星合體已經見怪不怪，甚至「單核心」球隊也被認為不可能拿到總冠軍。退役球星、前勇士總教練馬克傑克生(Mark Jackson)表示，大家現在應該明白詹姆斯是領導時代的人，NBA球員欠他一聲感謝而不是怨恨他。

馬克傑克生最近在FOX播客節目上說：「詹姆斯改變了籃球，他的貢獻沒有獲得足夠的肯定。他不僅是以球員的身分，更是從商業的角度改變籃球，他讓球員們明白自身擁有的權力(power)，為自己做出決定。所以杜蘭特(Kevin Durant)可以選擇要去勇士隊，也可以選擇離開勇士去籃網。大家明白這是自己的前途，必須做出正確的決定。」

「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)還在鵜鶘的時候，球評巴克利(Charles Barkley)就預言戴維斯會跑去湖人和詹姆斯組隊。巴克利對此頗不以為然，還呼籲聯盟阻止他們聯手。

戴維斯最後成功摘冠並且與湖人續約，也沒有人真的去責怪戴維斯，一個球星在能力範圍之內規劃自己的前程有錯嗎？馬克傑克生指出，球星權力擴張固然衍生一些問題（其實問題還不少，例如近期的七六人矛盾與疫苗事件），但對於運動員本身來說是有益無害，詹姆斯的貢獻應受肯定。