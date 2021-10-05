中保科擴大餐飲布局，旗下復興空廚打進統一超商供應鏈，首次以頭等艙航餐的高規食安製程製作的章魚燒披薩，即日起於7-ELEVEN大台北地區超過700間門市獨家上市，供應時段涵蓋餐間點心或嘴饞的宵夜時段，可望成為新的營收動能。

中保科5月時宣布併購於民國83年成立至今的老牌食品廠永潤食品，擴大原本復興空廚的餐飲布局，強化代工產品、即食商品之製造及銷售能量，未來將結合中保科在餐食及烘焙糕點的優勢及中保無限＋物聯網系統，補足退出空廚事業的營收缺口。

永潤是超商專屬鮮食代工廠，全年無休每日接單與生產，單日最大生產量可達10萬餐。根據官網資料，永潤自1997年起成立專業鮮食代工廠，2011年起開始代工冷食餐盒及熱便當，2013年起供應空廚飯糰，2016年起供應桃園機場貴賓室餐食。

復興空廚此次為統一超商研發的章魚燒披薩，以「料多食在，超乎期待」為主打特色，餅皮有別於一般披薩的麵包感，使用低溫發酵、鬆軟有嚼勁的手工桿製餅皮，刷上黃金配方比例調配的日式照燒醬料後，鋪上鮮Q章魚丁，口感立體有嚼勁，大口咬下，層次豐富的口感衝擊味蕾，鹹甜風味交織得宜。