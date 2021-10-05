刮中刮刮樂拿獎金已不稀奇了，台灣彩券最新一期刮刮樂除了有獎金之外，還有直送24周鮮乳坊鮮乳到家。

台灣彩券為落實企業社會責任，與致力於打造新食農生態的鮮乳坊攜手合作，5日推出刮刮樂「哞力四射」，由鮮乳坊提供鮮乳作為商品獎項，每張售價新臺幣200元，共有3個頭獎200萬元，還有100個5萬元+「24周鮮乳坊鮮乳」獎項， 總中獎率34％。

台彩表示，另一款5日上市刮刮樂「刮刮金樂透」每張售價200元，採用廣受喜愛的「大樂透」對獎規則為玩法設計，每張票面有一組由01～49不重複的6個「金樂透號碼」及一個「特別號」，消費者可以隨意選任一張或是挑選自己喜歡的號碼，再一一刮出「您的號碼」區的號碼對應，對中「金樂透號碼」3碼（含）以上或2碼（含）以上加「特別號」即可依券面獎金表獲得對應獎金，幸運對中「金樂透號碼」6碼即得頭獎200萬元，刮獎過程猶如體驗「大樂透」開獎的刺激有趣，頭獎200萬元共有7個，1000元（含）以上的獎項超過22萬個，總中獎率31.59％。

台灣彩券表示，在10月17日前購買刮刮樂登錄台灣彩券APP還可參加「刮獎挺公益 周周抽萬元」活動，最後倒數2周快把握！