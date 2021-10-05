賴清德副總統今天表示，政府積極在「5＋2產業創新計畫」的基礎上發展「六大核心戰略產業」，打造臺灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，提高臺灣在全球產業鏈關鍵地位的影響力，期盼為臺灣企業競逐全球市場助上一臂之力。

賴清德今天下午以錄影方式為「第8屆鄧白氏中小企業菁英獎線上頒獎典禮暨高峰論壇」致詞時指出，目前，全球產業依然受到COVID-19疫情的嚴重衝擊，不僅內需型產業處於生存保衛的關鍵時刻，就連許多跨國大型企業也遭受影響，面臨產業供應鏈斷鏈、重組的重大挑戰。

他說，可喜的是，即使面對疫情的嚴峻考驗，臺灣產業與經貿表現依舊亮眼，反而在困境中逆勢成長。根據財政部最新公布的數據，臺灣8月出口創下歷年單月新高，較去年同月增加26.9﹪，出口值已達395.5億美元，連續13個月正成長，「在疫情下能有這樣的表現，真的非常可貴，感謝大家的努力」。

同時，瑞士洛桑管理學院公布的「2021年世界競爭力年報」，臺灣競爭力排名世界第8，比去年上升3名，創下2013年以來最佳成績。在亞太國家中排名第3，在人口超過2000萬的經濟體中更高居第1。他說，無論在經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設，臺灣都有非常好的表現，這些都是全體國人共同努力的結果。

賴清德表示，過去21個月來，臺灣的防疫韌性備受國際肯定，即使今年5月變種病毒入侵，臺灣陷入本土社區感染危機，但在政府與人民團結防疫下，也在3個月內獲得控制，這些都讓企業對臺灣投資維持穩健的信心與動能。

政府推動的「投資臺灣三大方案」，截至今年9月10日，已有991家企業，超過1兆3千億元的投資，預估將創造超過11萬個就業機會，將臺灣經濟注入更大的新活水。

賴清德指出，政府也不斷強化臺灣經濟的體質與韌性，讓臺灣成為臺商布局全球的最強後盾。除了在最短時間內控制疫情外，政府也積極展開後疫情時代的產業布局，在「5＋2產業創新計畫」的基礎上，大力發展「六大核心戰略產業」，打造臺灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，以提高臺灣在全球產業鏈關鍵地位的影響力。

在全球經貿秩序持續重整的關鍵時刻，他承諾，政府一定會持續審慎應對，維持臺灣經濟的穩定成長，並充分掌握變局中的各種機會，尤其會協助中小企業因應經貿局勢的變化，多元布局全球，為臺灣企業競逐全球市場助上一臂之力。