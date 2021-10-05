聯發科捐贈300套AIoT開發板套件給基隆推動程式教育。（陳彩玲攝）

基隆市政府與聯發科技教育基金會簽署合作備忘錄，聯發科捐贈300套AIoT開發板套件給基隆推動程式教育，市長林右昌表示，市府過去在智慧教育投注許多心力，這次獲贈AIoT套件包，讓本市的智慧教育如虎添翼。

林右昌說，聯發科是對社會有很大貢獻的知名企業，這次基金會一口氣捐贈300套AIoT開發板套件包，並提供市府推動程式教育及AIoT相關的師資培訓課程，藉由公私協力的方式，共同培育新興科技應用人才。

林右昌強調，科技教育扎根非常重要，AIoT產業將會把台灣的晶圓跟IC設計產業帶入新的階段，現在不只是大學生，連高中甚至國中小學生都應該要接觸這些軟體知識，讓孩子們未來能投入相關產業發展。

聯發科技教育基金會董事張垂弘表示，科技人才對台灣發展至關重要，聯發科技自2001年啟動科技向下扎根基礎工程，10年間已陪伴2.2萬個師生踏入科展領域，今年起也將透過STEM造課師計畫，在國中小校園內實踐物聯網、AIoT落地開課，協助更多師生掌握關鍵的科技能力。

市府教育處長林祝里指出，基隆近年積極引入外部資源推動教育與AIoT結合，期待透過智慧物聯裝置程式設計，及相關培訓研習，增進教師程式設計知能，讓老師可以利用AIoT科技誘發學生自主學習與興趣，培養思考能力、問題解決能力及創作實作能力，提升學生競爭力。