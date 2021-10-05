瞄準「年年換新」的果粉，亞太電信宣布與永豐銀行UP分期（Uneven Payment，非勻稱付款）合作，推出「iPhone年年換新」專案，業界首創12個月超短電信專案合約，提供首年低頭款、低月付、14期刷卡零利率優惠，繳滿一年期款後，剩餘40％刷卡金可搭配原專案購買手機進行舊換新折抵，第13個月即可啟動續約。

亞太電信表示，凡於數位門市申辦iPhone 13全系列新機，搭配「iPhone年年換新」月租1399元方案，綁約12個月，透過永豐銀行提供UP分期服務，將12個月的電信月租費＋手機專案價的總刷卡金，分攤成14期，提供14期零利率分期。

亞太電信指出，前13期僅需支付60％總刷卡金，每月最低只要月付1554元起，享5G不限速上網吃到飽外，繳滿一年後，於第13個月即可帶原專案申辦的手機進行舊換新折抵，保證50％原牌價回收(須符合回收條件)，舊機回收金可全額折抵第13期後的刷卡金，讓果粉年年輕鬆入手新iPhone。

蘋果手機的保值性高，每年蘋果新機上市，往往吸引眾多果粉體驗最新一代新機。而目前市場上的手機專案合約長達2年以上，且並無提供全約期零利率分期優惠。亞太電信「iPhone年年換新」是業界唯一具備12個月超短約、低頭款、低月付、0利率分期四大利多的超優惠方案，透過與永豐銀行UP分期合作，一年期滿後，第13個月還可搭配舊換新優惠折抵剩餘的刷卡金，讓果粉每年輕鬆購入最新iPhone。