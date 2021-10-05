台北市副市長黃珊珊5日出席「商圈嘉年華台北生活祭」活動，邀民眾雙十連假到台北101水舞廣場玩轉商圈一起購。（張立勳攝）

本土疫情降溫，中央宣布5日起餐飲場所用餐不限制使用隔板，不過北市仍未鬆綁，高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦都說和大家都是同時知道，但有超前部署。北市副市長黃珊珊不滿痛批，都是同一個國家有需要弄到這樣子嘛，相信高雄和桃園的資訊比北市更暢通。

中央昨公布餐飲業今天起可不必使用隔板、梅花座，北市似乎措手不及，黃珊珊昨說大家都在同一條船上，何必這樣，她今天出席商圈嘉年華活動時表示，這些事不是臨時決定，可以事先和地方政府溝通，北市商業處看到資訊後必須向業者溝通，看如何執行可以配合，不是訂出政策讓業者困擾。

黃珊珊說，事先的溝通比事後再調整，或再來怪罪北市不遵守中央規範，先告訴地方政府該怎麼做應沒有問題，但長期以來讓人以為政府間都沒有連絡，不是件好事，早點知道可以有時間因應。

她強調，由於地方的指引會比較詳細，也因為北市要執法，若倉促上路對第一線的人員會造成困擾，須有清楚的命令。

此外，對於隔板政策，陳其邁、鄭文燦皆說是同時知道，但超前部署，黃珊珊分析，本來就都有在準備，相關細節要等中央指示，北市知道的都比較晚，但到底誰快誰慢不是很重要，「都是同一個國家有需要弄到這樣子嘛」，不清楚高雄和桃園有沒有比較早知道，但相信他們的資訊比我們更暢通。