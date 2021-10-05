溫昇豪(右)和姚淳耀首次合作。(國際富豪汽車提供)

孟耿如自認對挑車很龜毛。(國際富豪汽車提供)

孟耿如在影片中獻出繪畫才華。(國際富豪汽車提供)

溫昇豪最近受車商之邀，斜槓當起銷售顧問，為新款車型拍攝一系列宣傳影片，換上筆挺西裝儼然是專業銷售專家。他在影片中挑戰「一鏡到底」拍攝，不但把車子型號、性能到內裝專業術語記到滾瓜爛熟、倒背如流不說，更完全融會貫通結合「一鏡入魂」的視帝級表演實力，彷彿真的銷售員上身，展露唯妙唯肖的精湛演技令人折服。

「戲劇女神」孟耿如與「金鐘視帝」姚淳耀被安排到銷售現場「賞車」，影片中溫昇豪帶他們親身體驗試車樂趣，更藉由到戶外試車，讓孟耿如及姚淳耀分別展現郊外寫真及野營炊飯的才華，宛如在欣賞「温昇豪與好友們賞車聚會」的類實境秀。3人在影片中自然互動像好朋友聚會，更透過這次「類實境秀」的影片演出過程，彼此交換工作生活及對買車購車的經驗。

溫昇豪分享私底下「識車無數」的另類才華，原來從小就對車子有興趣，平常愛看車及研究車，舉凡休旅車、跑車、房車等家裡幾呼都有，打趣形容自己「擁後宮佳麗三千」，「我是個很愛車的人，因為小學三年級開始研究，到現在能認得世界超過30種車子品牌，我喜歡的車子類型沒有一定非要什麼款式，每種都喜歡，因為每台車子屬性都不一樣」。

他自曝念大學時曾在英文雜誌打工當行銷專員賣廣告，也因此熟悉大概銷售的模式，自己在稍加揣摩車子銷售員的及整合方法，輕鬆完成這次賦予的重責大任。並透露準備過程中最難的地方，在於如何把專業術語口語化，「背的過程其實很像演員去背腳本，不過要怎麼樣去消化然後用口語化方式呈現而不像是在背腳本，這點比較難！」

孟耿如自認對車子要求多，賞車的第一要素就是「銷售員要帥」，見到溫昇豪這位型男銷售顧問，讓她滿意地說：「非常合格！外加又專業，他推薦的 XC40超車廂容量超大，又能放得下畫架，對於愛畫畫的我來說很實用！昇豪哥推薦的車款很精準，很符合現在新女性需求，給他100分。」

在影片中，溫昇豪示範單手倒車絕技「撩妹」，逗得孟耿如笑得心花怒放，兩人也藉著出外賞車之名還跑到河濱公園去寫真畫畫，讓多才多藝孟耿如露一手繪畫才華，只見她畫到一半突然問溫昇豪也來試一下畫畫手感，沒想到溫昇豪一出手就讓孟耿如稱讚「有練過」。

溫昇豪笑說：「國小的時候常畫畫，有畫過國父紀念館，不過自從那次之後就很少畫畫了！」問孟耿如平常對開車、賞車的經驗，自豪開車技術不錯、有開車天份的她笑說：「我給自己十分！因為我技術OK，開車不快也不慢，絕對是個安全駕駛！」

溫昇豪、姚淳耀首次合作，讓這次宣傳廣告影片金光閃閃，只不過首次合作，溫昇豪就被姚淳耀的開車「慢速」嚇到，自認是「馬路三寶」的姚淳耀更笑說自己是「超級路癡」，有時候就算使用導航也會迷路，讓擔任銷售顧問的溫昇豪笑說：「遇到史上最棘手的客人了！」

因為平常對車子研究不多，也鮮少買車看車，姚淳耀這次為了要擔任「賞車大使」，特別請教私交不錯又教懂車的朋友-范少勳，「他推薦我去看一些YouTuber介紹車子性能的影片，了解大家對於車的需求，或是看車的時候會注重什麼，每台車的特色，哪些性能配備是特別的或是突出的地方。」

姚淳耀表示：「昇豪哥對於車子或人生或環境都有很獨到的見解，見識很廣有深度。看到他長年自律的運動健身散發出一種洗練的光芒，才更理解能詮釋各種角色的內在，都是這些日常的積累。」