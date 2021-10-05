慧洋-KY(2637)9月營收為17.09億元，續創歷史新高，營業利益為8.06億元，營利率達47％，而9月處分兩艘船舶而有處分利益美金100萬元及兩艘船舶解約賠償金收入2000萬美元，單月稅前盈餘為13.40億元，每股稅前盈餘1.8元。

累計前3季營收為129.82億元，稅前盈餘為51.43億元，每股稅前盈餘為6.89元，營益率自6月以來維持40％以上。今年以來散裝航運淡季不淡，散裝市場目前仍處於供不應求的狀態，樂觀預期運價高檔可持續到年底。

此外，慧洋9月董事會再通過新造船計畫，預計以不高於5,600萬美元增購兩艘高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），目前公司共有15艘新造船訂單。

慧洋表示，9月波羅的海乾散貨指數（BDI）突破5,000點大關，為2007～2008年以來新高。先前大陸與澳洲貿易關係緊張，限制澳洲煤礦進口總量，造成用電危機，除了工業生產外，亦直接影響港務裝卸貨作業流程，使塞港問題更雪上加霜，而未解決能源不足問題，未來大陸是否擴大從其他國家採購燃煤，慧洋將靜觀其變。

第4季即將進入巴西鐵礦砂開採及北美穀物收成出貨旺季，各國對原物料的需求仍居高不下，加上美、印等國亦通過基礎建設法案，鋼鐵礦需求加大，均需靠散裝貨輪來運輸，加上過去市場造船量低，散裝航運仍處於缺船狀態。

除了過去造船數量低，2000年大量生產的中小型船舶亦將到達使用年限，2023年的新環保法規將大幅影響全球船舶供給，而慧洋過去維持一貫穩定造船政策，目前船隊規模達134艘，平均船齡僅7年，且高達五成以上為新型節能船，且更受惠於此，在航運谷底造船策略更深化慧洋與造船廠合作關係，在現今無產能提供給散裝船的情況下，慧洋今年已向船廠訂購7艘最新節能散裝船，拉大與同業的競爭差距。