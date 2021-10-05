不少狗主人會教愛犬定點上廁所，以免毛小孩在家亂大小便。大陸一名網友先前收編一隻流浪狗，並取名為「修勾」，豈料在教愛犬定點上廁所時，主人常脫口說出「修勾，拉屎嗎？」，沒想到愛犬竟將「拉屎嗎」誤以為自己的名字，讓主人看了哭笑不得。

大陸網友「迪士尼在逃黃狗coco」收編一隻流浪狗後，經常在抖音分享與愛犬的日常，近日透露他將愛犬取名為「修勾」，前陣子為了教牠定點上廁所，時常喊著「修勾，拉屎嗎？」，在經過一番訓練後，「修勾」終於學會上廁所的技能，但主人很快就發現問題，「修勾」竟誤認自己的名字。

由於狗主人在訓練時，不只喊愛犬的名字，後面還會加「拉屎嗎？」，「修勾」便將第二句話當成是自己的名字，只見主人呼喊「修勾」，愛犬完全沒有反應，不過一聽到「拉屎嗎」，就會馬上衝了出來，讓狗主人看了非常傻眼，之後他刻意錄了一段重複喊著「修勾」的錄音檔，讓愛犬每天聽，希望牠能早點意識到自己其實叫「修勾」。

有趣的是，主人平時播放的錄音檔是「修勾，修勾～嘻嘻」，這次愛犬又誤會了，以為自己叫做「嘻嘻」，這個意想不到的結果，讓主人再次崩潰，而他也將此事分享至抖音，影片累積173萬觀看次數，不少網友笑著說「這隻修勾，牠喜好挺獨特的」、「狗：請不要給我取奇怪的名字」。