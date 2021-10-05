外國一名飼主近日發現愛犬不見了，在家裡翻箱倒櫃找了1個小時，都還是不見牠的蹤影，正當她想要讓另一隻白狗幫忙時，突然驚覺自己一直在找的愛犬，竟始終躺在黑色地毯上，默默地看著她在家裡瞎忙，而牠身上的毛色正好和地毯融合，成為了最好的保護色。

飼主梅莉莎（Melissa Lundstrom）日前在TikTok上分享一段短片，表示當天她看見白毛狗狗坐在地毯上，但沒有發現黑毛狗狗米西（Mixie）的身影，於是她在家中到處尋找，不過米西就像是憑空消失了一樣，不管梅莉莎怎麼找都找不到，她也越來越焦躁不安，明明窗戶和門都有關上、鎖上，實在想不明白米西會跑去哪裡。

1個小時過去後，梅莉莎有些絕望，無奈地走回地毯前，希望白毛狗狗可以幫忙，帶領自己找到米西，豈料這時她卻看見地毯上，有一團毛絨絨的東西在蠕動，仔細一看才發現，原來米西一直都躺在這裡，和伙伴冷眼看著飼主瞎忙整整1小時還無動於衷，梅莉莎哭笑不得，拿出手機拍下這一幕，還開玩笑地說：「至少下次我知道要去哪裡找狗了」。

影片曝光後引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過690萬，大家紛紛笑說：「我一開始還想說『白狗不就坐在那邊嗎？』，根本沒發現還有一隻黑狗！」、「我覺得你應該需要一條新地毯」、「我看了好幾遍才發現自己看錯狗了」、「牠居然可以和地毯合而為一，真的太神奇了」。