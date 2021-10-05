中租控股（中租-KY，5871）旗下中租迪和今日完成3年期聯合授信案簽約，原預計籌募金額新臺幣50億元，在各大行庫支持之下，2個月內即成功籌組，踴躍參貸超額認購達148％，最終以新台幣60億元結案，此案為再融資案，資金用途為償還金融機構借款及充實營運周轉所需資金。

本案由兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，臺灣銀行、合作金庫、第一銀行為共同主辦銀行，並有三井住友、土地銀行、農業金庫、彰化銀行、華南銀行等行庫共同參與。

中租-KY日前公告2021年8月自結合併營收為新台幣61.5億元，攀今年新高，較去年同期成長21％，1月至8月累計營收為新台幣466.5億元，年增22％；累計1月至8月合併稅後純益為新台幣141.9億元，年增31％，累計每股稅後純益(EPS)為9.66元，營運表現不畏疫情，獲利表現亮眼，產業領頭羊地位穩固。

中租迪和為台灣租賃業龍頭，創立至今已逾40餘年，除租賃本業外，近年多角化經營策略，持續投入在新產品開發及新市場拓展，更跨足太陽能電廠領域，並推出「全民電廠」的創新業務，與全民共享綠電經濟，營運規模逐年擴大。