澳門新冠病毒感染應變協調中心今（5）日宣佈，為防止新冠病毒在澳門的傳播風險，澳門部分娛樂場所將於6日零時起關閉。

大陸央視網報導，澳門為防止新冠病毒傳播，自6日零時起，關閉電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。

10月4日至今，澳門新增4例新冠肺炎確診病例，自疫情發生以來累計確診病例增至72例。其中4日確診的第72例患者為46歲大陸男性裝修工人，居於珠海鬥門，每日往返澳門和珠海，在澳門活動以摩托車代步。

為防止病毒在社區傳播，澳門防疫部門已對新增病例的居住地、工作地以及近期曾到訪的地點，列為紅、黃碼區實施管控。此外，自4日21時啟動第三次全民核酸檢測，計畫7日21時結束。檢測物件為澳門居民、所有在澳門逗留的人士。