合庫使用金融科技再有創舉。對此合庫宣布，已應用商業智慧（BI）工具獨家研發的「客戶洞察平台」，以數位功能儀錶板，取代傳統人工作業和冗繁書面資料分析，並使用視覺化拖拉方式提供業務決策人員如同置身於「商業戰情室」中，來發揮更多資訊取得及分析的重要功能，包括能迅速取得逾百萬企業客戶的基本資訊、往來情形或商品部位等概況資料，還能剖析同產業客戶概況，運用科技解讀數據背後不同角度的客戶態樣，對此合庫指出，該新技術的研發，將更能輔助第一線分行同仁提供更貼近企業客戶需求的金融服務與建議。

合庫董事長雷仲達自2017年接掌合庫以來，在合庫推動組織年輕化和數位化都是重頭戲，而且相輔相成，例如，2019年合作金庫銀行就已經率公股先河成立CoLAB（創新實驗室），作為推動金融創新與應用的重要基地，CoLAB近30位成員全為年輕行員，分別來自14個不同部門，共同在龐大的金融業務中，發想應用場景，截至目前已申請30項專利，1年內就已取得14項新型專利。

此外，合庫在2017年已成立數據分析團隊，致力於以業務結合資料科學，將數據力轉化為業務動能 ，而自2018年至2021年近３年來，合庫已擴大招募具資訊理工背景人員約160名，今年更優先公股銀行，招募「商業流程管理」執行人員，及金融科技發展項目研發人員，以掌握數位科技變化，推動業務加速數位化及關鍵技術的導入應用，迄今已取得多項重要的成果。

以往外界對金融科技的應用，多聚焦在消金、財管領域，而合庫身為全國企金客戶最多的上市銀行，如今將金融科技進一步透過最新建立的「客戶洞察平台」運用在企金領域助陣第一線的行員了解客戶需求，乃至於其後的徵審、風控，可說具有里程埤意義。

除此之外，合庫數據分析團隊的研發成果，還包括了2020年藉由導入數位勞動力，以機器人流程自動化（Robotic Process Automation，簡稱RPA）技術縮短作業時程及提升效率，並成功導入18條RPA流程，以申辦信用卡為例，可節省50%的作業時間。

據合庫內部統計，截至2021年，合庫數據分析團隊已偕同業務單位完成逾百件數據分析案，運用多項演算模型成功輔助業務單位推升業務績效，尤其是合庫為全體國銀房貸前四大行，已透過數據演算模型，成功提升房貸增貸金額30％，及提升理財推廣成功率，在10位數據模型挑選的客戶中就能成功推廣1位，相較於導入數據應用前的推廣效率成長幅度超過5倍，效果驚人。

而此次合庫推出自創客戶洞察平台，彙整行內企業客戶資料及外部超過30項公開數據源，如公開資訊觀測站、經濟部商工登記資訊、財經新聞網等，透過豐富且多樣性的數據，取得更即時的市場資訊，也將使合庫在承接企金業務時，能更為精準的瞄準客戶需求，並同步作好風控。

合庫對此指出，合庫相信透過運用數據科學，集結跨領域人才，將激發金融科技的應用思維，潛移默化總行與分行業務人員的金融科技力，合作金庫銀行著眼數據驅動商業決策已是現在進行式，今年度規劃再升級自家數據分析應用資料庫，佈局導入機器學習自動化、模型管理部署等新式工具，加速數據運算與分析，增強數據運用能量，以接連進行金融科技的創新應用。