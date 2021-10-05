安農溪上游兩岸邊栽種了大量的野薑花，如今正值野薑花花期 ，景色十分美麗且空氣中充滿了濃郁的野薑花香氣。（胡健森攝）

三星鄉的安農溪經過整治後，已成為宜蘭最美麗、最受歡迎的河川之一，但一般人多將目光鎖定在安農溪的中下游，上游部分雖因受限於先天的條件，整治的成果不如中下游，但安農溪上游一帶其實是個讓人流連忘返、充滿了野薑花香的絕美秘境。

因為具有發電功能，早年被地方上稱為「電火溪」的安農溪，是蘭陽溪水系羅東溪支流之一，長度約17公里，不僅是三星鄉重要灌溉水源的生命之母，經過第一河川局用心整治之後，不僅沒有了水患問題，更成為兼具水力發電、灌溉與發展觀光遊憩功能的美麗河川。

大約5年前鄉公所利用一河局整治大力整治安農溪時，規畫在上游，從「三星橋」至「柑仔坑橋」這一段的安農溪流域，在約1.5公里河道的兩岸種下了上萬株的野薑花，由於野薑花是安農溪的原生植物之一，環境加氣候非常適宜野薑花的生長，因此這一萬多株的野薑花種下去之後長的異常茂盛，不僅花朵盛開時極為美麗，香氣更是醉人。

如今正值野薑花的花季（8至11月），安農溪這段流域兩旁的野薑花處處盛開，甚至站在堤防就可聞到飄過來的陣陣香氣，再搭配眼前潺潺流水的美景，稱之為一處絕美秘境毫不為過。

但鄉公所也提醒，這些野薑花是鄉公所栽種的，因此都屬於公所的財產，歡迎大家前往賞景、看花，但千萬不要順手採摘，否則這處美景恐怕一下子就被破壞殆盡，同時還可能有觸法的問題，3年前就因為「採花賊」太過誇張，有四分之一的野薑花「慘遭毒手」，公所不得已請出警方協助，更當場逮到了幾名「採花賊」依法送辦。