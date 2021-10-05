台南市夢幻聖火隊。(曹婷婷攝)

新北市副市長劉和然（前排黃衣）與台南市長黃偉哲（前排綠衣）見證聖火交接。(曹婷婷攝)

台南市今天已經長達100天零確診，市長黃偉哲今天帶領舉重好手方莞靈、陳柏任等多名優秀運動選手組成夢幻聖火團隊，從新北市副市長劉和然手中接過聖火，宣布2023全運會將在台南登場。針對疫情趨緩，黃說，希望政府加大振興經濟活動的力道，尤其針對八大行業部分，也要顧及民眾生計。

全運會聖火今天傳遞到台南市，台南市夢幻聖火團隊成員包括東奧女子舉重49公斤級第4名的方莞靈、東奧舉重男子96公斤級第5名陳柏任、台北世大運競速溜冰5金選手楊合貞、亞運培訓隊輕艇雙金選手劉妍廷及帆船三連霸選手郭馥葳、2019年全運會田徑十項全能金牌、全大運拿下2021杭州亞運門票的王晨佑。

劉和然說，今天聖火抵達台南，接著到高雄、屏東、台東、花蓮等縣市，11日回到新北市。黃偉哲說，台南近20年沒辦全運會，期待新北市傾曩相授，也強調台南會盡全力籌辦2023年全運會，今年全運會拿牌也不會客氣。

教育局長鄭新輝表示，全運會已有11個運動種類提前比賽，台南目前搶下10金7銀10銅，暫居全國第2。而為了籌備2023年全運會，去年初開始盤點各競賽場館，並在今年7月獲體育署核定14處競賽場館整修計畫經費約1億7000萬元，未來除了提升場館品質，並符合各項全國賽競賽規格外，也將同步友善基層選手的訓練環境。

黃偉哲受訪也提到，因疫情緩解，中央流行疫情指揮中心已陸續調降管制項目，防疫也逐步放鬆，若疫情緩解持續，政府會繼續解封、降級，雖不必像國外一樣把口罩拿下，但也會逐步開放，特別是振興經濟的力道要加大。

黃偉哲說，KTV、按摩等行業已陸續開放，目前有疑慮的是有人陪侍的部分，他說，從事陪侍行業人數不少，在地方配合中央防疫規定下，政府也應顧及民眾生計。他也強調，既然防疫已經放鬆了，大家就不會覺得那麼不方便，所以現有的規定一定要遵守，如果發現還是刻意有人違法，只好透過執法約束。