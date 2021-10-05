騙人買未上市股票賺破億 主嫌爽開500萬保時捷慶祝。

37歲吳姓男子等17人，去年中旬籌組詐騙集團，亂槍打鳥打給民眾，誆稱某未上市股票獲利可期，但其實都是一些毫無價值、上市無望的小公司，從中牟取千萬不法利益，因為太好賺，吳還買了1部市價近500萬的PORSCHE Taycan 4S代步、炫富，日前遭北市刑大一舉逮捕，跑車也被查扣。
北市刑大偵一隊接獲民眾報案，有集團先以每張2萬左右的價格，向未上市的小公司購買股票，再用話術誆騙民眾，指該公司獲利可期，上市後股價保證翻倍，以每張10萬至12萬價格轉售。
北市1名公務員誤信吳嫌詐術，竟將畢生積蓄680萬元拿去投資，另有1名建設公司董娘，也買了1200萬，但左等右等都不見該公司上市，去電詢問對方時，先是遭拒接，聊天軟體也被封鎖、刪除，這才驚覺被騙。
警方經循線追查，上月23日起兵分多路，陸續在新北市新店中和等區，逮捕吳嫌及16名共犯，初查1年多來，該集團不法金流高達2.6億，詐得金額超過億元。
其中吳姓主嫌因為暴利，出入皆以名車代步，他送了1台市價近300萬的轎旅車給妻子，再買1台市價283萬的休旅車載小孩，自己則買了近500萬的PORSCHE Taycan 4S炫富，此次也全遭警方查扣。
警方偵訊後，依詐欺、洗錢防制法及證券交易法，將眾嫌移送送辦。
北市警方指出，警政署7月1日至9月30日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間共計查獲詐欺集團101件，逮捕犯嫌654人，其中46人獲准羈押，查扣不法所得6600餘萬元，有效打擊詐騙猖獗。
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