中央昨宣布餐飲免隔板，北市抱怨中央未溝通就自行公布，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，重大防疫鬆綁，對防疫挑戰非常艱鉅，必須要戒慎恐懼，一步步把配套防疫做好，中央跟地方討論放寬過程，希望可以更細膩到位，須考慮到執行面與業者相關準備，大家應該互相體諒包容攜手合作，讓民眾早日回復到正常生活，也可以把防疫做到好。

中央昨公告宗教活動與其他各別行業鬆綁事宜，侯友宜表示，很多重大議題要有相關主管單位的正式公告，但隔天就開放，確實讓地方及業者準備略顯不足，若事先做好充分溝通及細項相關準備，也可給業者緩衝時間做好準備，會比較完整妥善，相關指引在放鬆過程中，希望能多協調溝通 ，因為放不是一件簡單的事，放了要收更困難，放的過程中更要小心謹慎做好防疫配套措施，新北目前有3家視聽歌唱業申請復業，只要申請通過就能正式營業。

另對有業者反應中央對開放細節定義模糊，侯友宜表示，中央定訂相關過程部分語意不明確，行為的概括性沒有一致性，會建議中央適度調整，中央在放寬或防疫改變行為過程中，各部會作法要一致，因是地方在執行，地方在執行上有窒礙難行之處，中央也可以跟地方做好討論，做好配套後再來公布才比較完整。