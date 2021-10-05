新竹光臨藝術節唯一室內沉浸式作品「風起夢境」於6日起在新竹公園風livehouse開展，新竹市長林智堅5日搶先開箱體驗3種夢境。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

進入10月後，新竹光臨藝術節越來越精彩！唯一室內沉浸式作品「風起夢境」於6日起在新竹公園風livehouse開展，新竹市長林智堅5日搶先開箱體驗3種夢境，觀展民眾可前來拍網美照，還有互動裝置，精彩萬分。

林智堅指出，新竹光臨藝術節從4月起至年底陸續展出，「科技未來」燈區在東大路橋、新竹公園、中央公園及三民公園展出多座藝術裝置，展期至10月16日。

另，由奧圖碼科技，以聲、光、電等技術，為風livehouse量身打造的科技互動作品「風起夢境」，明起加入展出行列至16日，展演時間平日晚間6至10時、假日下午5時至晚間10時，1場次30分鐘，除了線上報名，現場也開放每場次90人現場報名。

林智堅今天搶先開箱「風起夢境」展區，公開絕美拍照點。3層走道的漩渦狀展區，透過紗狀環形布幕投影，隔層拍攝時，光影投射在臉上、身上將營造出夢幻穿透感。

此展區另包含了3種夢境，第1種夢境「花蝶彩舞」象徵愛與美滿，其中互動裝置讓人伸手揮舞時，花瓣會轉換成蝴蝶，可體驗與其共舞的靜美氛圍。

第2種夢境「千川百魚」則象徵財富，讓人身處靛藍深海中，當大鯨魚緩緩游過，心也跟著沉靜下來。第3種夢境「冉冉升騰」象徵希望與自由，在浩瀚星空的背景裡，傳統燈籠與氣球緩緩上升，輕輕揮舞雙手，燈籠便會幻化成新竹市立動物園的明星動物，有河馬、老虎等，不時還有動物的叫聲，相當生動。

此外，展區中心有「聚思盆」，觀展民眾可在此處坐下，體驗不同視角。

文化局表示，「風起夢境」是以五感體驗作為設計主軸，而音樂具夢境式療癒功能，因此整個展區可讓民眾放鬆步調，在11個聲道的音場效果下，好好讓身心沉澱。

觀展結束走出展館後，策展單位還安排了1個彩蛋，在出口處設置的投影設備，將播放其中1種夢境，搭配風起夢境主視覺，讓民眾可再度留下美照。

文化局指出，「風起夢境」目前線上預約觀展人數已額滿，但每場次將開放90人現場報名，依場內容留人數彈性入場，場內最高容留人數為190人，並請民眾配合防疫規範，入館前量體溫、實聯制登記、全程戴口罩。