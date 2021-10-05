努力當乖寶寶。落實中央銀行要求的第二戶房貸差別訂價，不止公股行庫已開始準備拉高第二戶房貸利率，國泰世華銀行表示，在9月23日就已將第二戶房貸最低利率拉高到1.72％，第一戶最低利率則是1.37％，已有明顯差別。

據銀行局統計，到7月底為止，國銀房貸餘額第一大是土地銀行，有8860億元，第二大台灣銀行的7901億元，第三大就是民營銀行中信銀的6905億元，合庫銀行則以5584億元排名第四，華南銀行則是有4732億元是房貸第五大行，第六大到7月是由台北富邦銀以4691億元，超車國泰世華銀行的4650億元，第八大則是玉山銀的4155億元，等於前八大房貸銀行剛好四家公股、四家民營。

國泰世華銀表示，從9月23日就將第二戶房貸利率拉上1.72％，第一戶則維持最低利率1.37％。

不過，國泰金控總經理李長庚表示，其實商業銀行最愛房貸業務，雖然利率不高、淨利差也低，但客戶還款付息穩定，最重要的是這是「獲客」工具，這些客戶借長期房貸，多年還款後，就會變成理財客戶，銀行也藉由房貸維持與客戶長期的關係，更能了解客戶。