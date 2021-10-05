不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今（5）日公告9月合併營收，單月為4.06億元，重返4億元大關。累計第三季合併營收10.99億元，前三季累計合併營收34.25億元，年增率分別為16.99％、2.78％與48.40％。

海悅表示，受惠房市遞延買氣明顯回籠，9月合併營收重返4億元。再加上全台布局效益擴大，全年營運維持成長可期。

海悅表示，展望全年，雖受到本土疫情影響與股本膨脹因素，惟佈局全台帶動代銷規模經濟的乘數效應放大，且轉投資收益穩健挹注下，今年營運表現仍樂觀可期。

海悅9月合併營收重返4億元，係台北市《敦仰》、《帝璟苑》、《擎天森林》、新北市《宏普Garden Park》、台中《浩瀚湖濱城》與台南市《桂田磐古2》等重磅建案，銷售告捷，帶動月增率與年增率分別為7.28％與16.99％，銷售表現成長來自於隨著全台本土疫情趨穩，賞屋來客量回升，新推案簽約數亦明顯增加，加上公司代銷建案全台佈局有成，規模經濟效益持續放大所推升。

海悅表示，對未來房市，維持樂觀審慎看法，其間雖受疫情干擾，但原物料上漲、房價下修不易，海悅在手接案量充沛，且遍及全台，公司上半年EPS已達7.6元，第三季營運亦保持穩健成長，在第四季逢房市旺季且有轉投資收益挹注下，全年營運表現仍可期，相較去年仍有機會保持成長。