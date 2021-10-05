藝校舞蹈科班出身的女星徐華鳳，當年以美麗容顏與火辣身材聞名，20歲被相中出道，不但接戲，也發過唱片、出過寫真集，個性也相當樂觀善良，很受觀眾喜愛，但人美命不美，徐華鳳2008年終於和情牽多年的富商湯偉時結婚，卻在圓夢成為人妻後3年，因胃癌擴散多重器官衰竭病逝，親友不忍表示，她過世時，脖子以下已全都是腫瘤。

圈內知名美女徐華鳳是選美佳麗出身，1989年她參加「佳樂中國小姐」選美比賽，獲得亞軍，因此被相中進入娛樂圈發展，隔年在《女丑劇場》出道，亮眼外型與表現也受戲劇圈與綜藝圈青睞，能演、能主持的徐華鳳，更在1998年拍攝《如果在天堂》寫真集與同名專輯，事業版圖相當多元。

徐華鳳的美麗古今皆宜，她甚至被瓊瑤相中，在1994年演出《梅花三弄》之《水雲間》，飾演三姨太「徐素卿」，她演技生動而有活力，且非常敬業，因此戲約不斷，2000年前後台灣偶像劇崛起，凍齡的徐華鳳仍吃得開，接演《紫禁之巔》、《愛情合約》等多部偶像劇，最為人所熟知的，莫過於2001年版的《流星花園》，徐華鳳飾演道明寺的姊姊「道明莊」，演活了一個不敢違抗父母之命的大小姐，但卻是唯一治得了親弟弟的好姊姊，全力支持著弟弟與杉菜不被看好的戀情，在這齣劇中，是非常受到觀眾喜愛的角色，徐華鳳也因此爆紅一波。

而徐華鳳不只在螢光幕前受到歡迎，她也是圈內超級發電機，曾與港星溫兆倫、導演徐忠華、女經紀人等傳過緋聞，但最讓人印象深刻的，是她與大自己15歲的富商湯偉時之間的戀情，2004年兩人爆出同居，當時男方還有家室，但兩人仍堅定交往，徐華鳳最終為了愛情淡出演藝圈，無奈2008年被診斷出罹患胃癌三期。

可能是為了回報女方為愛奮不顧身，在徐華鳳確定罹癌後，2009年湯偉時與元配離婚，終於將這段多年的地下戀情扶正，婚後一路陪著徐華鳳面對各種手術與化療，包含緊急進行的全胃切除手術，無奈她病得太重，2011年徐華鳳癌細胞擴散，導致器官多重衰竭，家人透露她人生最後一個月相當痛苦，「脖子以下全都是腫瘤，又出血」，只能靠止痛針跟鎮靜劑苦撐，她在該年12月1號緊急住院，6號即在老公懷中病逝，享年42歲。