辣模安希長相甜美，擁有F級傲人上圍的她，常在社群曬岀火辣養眼照，近來搭上韓國夯劇《魷魚游戲》的熱潮，化身成為劇中的面具紅衣人，只見不僅傲人上圍炸岀上衣之外，神秘三角洲更遊走「走光」邊緣，讓網友看的血脈賁張。

安希搭上韓國夯劇《魷魚游戲》熱潮，化身成為劇中擔任工作人員的面具紅衣人，只見她裡面穿著黑色蕾絲內衣，外頭搭配一件紅色上衣，但上衣由於過於合身，幾乎包不住傲人上圍，除了一對車頭燈要蹦出來之外，更擠岀一條深溝，至於神秘三角洲地帶，雖然穿著一條黑色內褲，但稍有不慎隨時都有走光風險，另外更在車頭燈上放著劇中的名片，讓人充滿無限遐想。

眼見安希一身火辣裝扮，網友紛紛留言：「安希這樣的魷魚遊戲我肯定參加」、「死在妳這位紅衣人手上！我可以」、「我不要玩電動了，我要玩這個版本的魷魚遊戲」、「想跟你瘋狂玩遊戲」、「被安希掃射也心甘情願，去你家玩魷魚絲遊戲了」、「安希穿這套紅色衣服，有那個男生抵抗得住」、「安希真的是跟的上潮流」。

《魷魚遊戲》掀起觀劇熱潮，像是日本藝人三上悠亞就在TikTok扮演被狙擊的對象，藝人吳宗憲則在短影平台「TikTok」頻道「憲憲家族」扮起「123木頭人」的的殺人娃娃，模樣讓人會心一笑。