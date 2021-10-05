35歲大陸人氣女星楊冪擁有精緻臉蛋和火辣魔鬼身材，加上生動演技走紅演藝圈，一雙纖細修長的腿更讓她獲封「腿精」稱號，不僅如此，楊冪是出名的高情商，無論多尷尬的場面都能巧妙化解，日前她出席活動，因為裙子太短隨時都要曝光，沒想到她一個動作危機竟然再次解除。

楊冪日前出席時尚活動，以一身西裝連身短裙亮相，再搭配黑色絲襪，端莊又不失性感的穿搭獲得全場好評，還露出了她的招牌長腿，然而因為裙擺太短，她活動起來都不能有太大動作，為了不曝光，她坐下只坐了椅墊的十分之一，幾乎是輕輕靠在高腳椅上。

楊冪的坐姿受到網友一致大讚。(圖/翻攝自微博)

這個坐姿不但能秀出她的鉛筆腿，裙襬也不會因為臀腿彎曲而往上縮，同時楊冪也將雙手放在腿上壓住裙襬，以防認為走光的可能性，優雅又能保護自己，現場測拍照片曝光後，也讓網友忍不住大讚：「楊冪的坐姿真的太高級了」、「怎麼坐著腿更長啊」、「超級知性美」。

事實上，楊冪不但是戲劇科班，還是童星出身，4歲就開始演電視劇，一舉一動都是流量保證，戲約、代言從沒斷過，然而過去確曾經爆出楊冪有大頭症，在助理蹲下為她換鞋時，過了10秒後才抬起腳，讓網友忍不住批她：「態度也太傲慢」。