防疫禁令持續鬆綁，加上五倍券即將上路，晶華酒店瞄準這波微解封約會商機，攜手位於陽明山嶺頭山莊的Wonder.land仙境星空夜景景觀餐廳，再推秘境微醺住房專案，兩人入住晶華客房一晚，可於專屬浪漫雙人保留席中、暢飲兩小時晶華貴賓專屬特調，於高空夜景舉杯暢享為愛戀加溫。

晶華專案主打的「Wonder.land仙境星空夜景景觀餐廳」位於陽明山嶺頭山莊，擁有270度俯瞰台北盆地的夢幻景致，藍天綠地的高空美景中，還有無邊際水池及峇里島度假飯店風格等設計元素，讓人宛若置身高級度假勝地一般。

餐廳其設計巧思與美食飲品的精心搭配，讓仙境成為網美間最熱門的IG打卡熱點，餐廳於平日傍晚和假日往往是一位難求，現場候位的最高紀錄更是高達六個小時，絕美的美景氛圍和餐食，也讓Wonder.land仙境成為戀人告白、求婚的首選。

此次仙境應晶華酒店的邀請，特別為「晶華x仙境之旅」秘境微醺住房專案房客釋出專屬保留座位，並規劃出誠意滿滿的「晶華貴賓專屬特調」，搭配紅、白、氣泡酒以及咖啡、茶飲無限量暢飲兩小時。晶華表示，專案包含仙境來回專車接駁，滿滿的尊榮禮遇和微醺飲品為愛戀假期升溫助攻。

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