大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚7年，依舊恩愛如昔，育有一女Rhe，今(5日)是她42歲生日，工作室也曬出一組寫真美照，好狀態讓網友都驚呼「美哭了」。

高圓圓工作室特地選在今天早上10點5分發文，「春去秋來，你帶著優雅知性和歡樂自在，讓小室感謝在秋天遇見了你，於是所有的美好，也如約而至。美圓兒生日快樂」替她慶生，並曬出一組她的寫真美照。

高圓圓工作室曬美照替她慶生。(圖／翻攝自微博)

高圓圓好狀態看不出42歲。(圖／翻攝自微博)

只見她穿上深色豹紋洋裝，搭配黑鞋黑襪，優雅打扮減齡不少，看起來就像少女一樣，皮膚緊緻無瑕疵的她，根本看不出42歲，四肢纖細不像孩子的媽，讓網友都超驚艷，直呼「這哪是42歲應該有的狀態，太年輕了吧」、「完全看不出真實年紀，太美了」、「羨慕趙又廷」。

高圓圓和趙又廷是演藝圈著名銀色夫妻，之前高圓圓受訪時，就說過把老公排第一，認為事業、伴侶、小孩在人生中的順位是伴侶、孩子，最後才是事業，足見兩人感情還是相當好。

而趙又廷日前出席真人秀節目《最後的贏家》記者會時，也透露和老婆的鐵粉、男星秦霄賢第一次見面時，劈頭就問：「聽說你喜歡我老婆是吧？」下一句更霸氣喊話：「能配上高圓圓的只有我！」無預警灑狗糧，閃瞎眾人。