振興五倍券即將在10月8日即將開始領取、消費，超商也紛紛祭出相關的優惠，搶攻五倍券的商機。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN推出振興五倍券5倍奉還！7-ELEVEN跨通路聯手22家知名品牌祭出振興五倍券再放大5倍超強優惠，包含星巴克、康是美、統一時代百貨、台北時代寓所等皆加入活動，免登記、免抽獎，不限額，最高可將價值超過2.5萬元的優惠直接帶回家，買越多、優惠多更多。

7-ELEVEN自10月8日上午9：00起至11月2日止，門市針對紙本振興五倍券祭出三大振興加碼回饋方案，包括：「振興五倍券5000元放大五倍25520元優惠組」、「200／500面額2倍用」、「限定商品優惠組」；挑戰通路最強優惠。

7-ELEVEN表示，持紙本振興五倍券至實體門市購買「5000元振興隨取卡」、「3000元振興隨取卡」優惠組，除立即擁有乙張相同面額振興隨取卡，還可立即領取1800元或800元振興優惠券，振興優惠券可在7-ELEVEN門市、康是美實體門市、統一時代百貨台北店、統一夢時代購物中心、BEING Spa、BEING Sport、 BEING Fit、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館、聖娜多堡、聖德科斯、統一精工-速邁樂加油站等12個通路使用，搭配通路指定優惠方案，消費者買越多、省更多，折扣加深、放大優惠。

●全家

全家首推穩賺不賠、加碼放大的「真心放大福袋卡」，消費者以2200元即可購入「全家」3000元購物金，限量4萬份；另有集結Let’s Café經典咖啡、匠土司、餅乾、零食、飲料等超過線上加線下百項商品的「全家加碼券」，商品特價最低下殺3折起，迎戰五倍券登場的全台最大購物節。

為響應政府振興經濟，「全家行動購」網路商城、「全＋1」Line社群電商同步推出線上「振心活動」，除可享超過三百項商品優惠外，還可享單筆消費1000元可領2000元振心折價券、指定支付工具結帳可抽整筆訂單免費(此優惠不適用數位五倍券)、及抽Lets Café經典中杯美式500杯等優惠；另民眾可於10月8日起，於收到取件簡訊後前往選定之「全家」店舖領取紙本五倍券，凡領券成功者，即可享400元「全家」滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金等雙重優惠。

●OKmart

於振興五倍券使用期間(2021年10月8日起至2022年4月30日)，OKCAFE莊園級大杯美式推出超激省專案，平均單杯最低下殺只要19元起，五倍劵5000元紙本券皆購買大杯冰美式，最高現賺6475元。

全台820間OKmart門市可享全店不限商品直接加碼10％，等於200元紙本券可任購店內價值220的商品，超過可補差額，500元及1000元面額同前述使用方式，另外全台門市也推出「超值懶人專區」，精選多款箱裝商品最低只要200元紙本券即可直接整箱搬回家，從10月8日至12月31日，只要上OKmart登錄發票，週週更加碼抽出5000元OK購物金！另外此次OKmart也與「華山基金會」等公益團體合作愛心物資，振興經濟做愛心。