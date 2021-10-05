民眾到公所詢問才知道原來是公所與縣府核發的「重陽禮金」，但銀行搞烏龍寫上「行政院發」，許多民眾疑問到公所詢問，也讓公所與民代電話接到手軟。(翻攝土地銀行官網／吳建輝彰化傳真)

最近彰化縣員林市65歲以上長輩，均收到一筆1500至9500元不等的「行政院發重陽禮金」，引發當地民眾譁然，不是說發五倍券怎麼發現金，到公所詢問才知道原來是公所與縣府核發的「重陽禮金」，但銀行搞烏龍寫上「行政院發」，許多民眾疑問到公所詢問，也讓公所與民代電話接到手軟。

員林市代彰化縣政府發放110年重陽禮金，9月30日開始共匯款2685萬1000元，到1萬5850位員林市65歲以上長輩戶頭，包含縣府的1000元重陽金1萬4729人、3000元883人，6000元198人、9000元40人，另外還有員林市每位長輩500元的重陽禮金。

員林市長第一時間也在臉書發文澄清，但仍有許多民眾拿著存簿到公所想尋求解答，甚至有民眾質疑公所為何遲遲不發放重陽禮金，讓公所人員相當苦惱，明明就已經發放了，另外也有民眾為公所與縣府抱屈，認為根本是中央再吃公所與縣府豆腐，認為銀行要負起很大的責任。

員林市公所回應，公所公庫由土地銀行協助管理，從2016年開始每年重陽禮金就由土銀代轉，並在備註上寫「重陽禮金」四字，但今年因為土銀內部作業疏失，多了「行政院發」四個字，而存簿多數只能顯示前四個字，因此才讓民眾誤會以為是中央發放。

公所表示，銀行已經有跟公所縣府進行協商，因為造成太多困擾，9月30當天就有民眾反映，第一時間銀行端也主動用簡訊、網路等方式通知用戶，代為澄清誤植一事，也希望民眾能夠見諒，銀行誤植出了這麼大的包，讓他們也相當為難，也希望能讓民眾知道，這筆「現金重陽禮金」，是公所與縣府核發，並非中央。