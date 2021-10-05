歷經波折，延宕20多年的台中科技大學中護健康學院終於開工。副總統賴清德今參加動土典禮，他表示，台中商專與護專合併升格，以科技大學的力量為國家培育護理人員，盼能幫助台灣民眾做健康促進。立法委員張廖萬堅則強調，為促成多方共識，數年來奔走，終於看到好的結果。

在賴清德及教育部技職司長楊玉惠、地方民代見證下，台中科技大學中護健康學院動土典禮順利完成。該校區分為3期工程，第1期將興建地下1層、地上7層的綜合大樓，內設教學、實驗與研究、圖書館等空間，校門口還有長達10米的綠蔭廊道，將與民共享，預計2024年10月完工。

台中科大校長謝俊宏指出，台中科大在2011年與台中護專合併，其中的健康學院設有護理系、美容系、老人服務事業管理系等，且涵蓋五專、二技與四技、碩士班，師生數已達2500人，原有校區無法成載學院發展的規模，亟需更完善硬體設施。

張廖萬堅則說，該校1997年取得南屯區這塊土地，經多方努力，2015年獲行政院核定第1其經費共9.62億元，但因工程費逐年增加、地方民眾對停車場規畫有不同意見等因素，使得興建工程延宕，所幸經與校方、教育部及社區多方溝通，並調高總經費至13億1837萬元，終於順利發包動工。

賴清德強調，台中科大與護專的合併符合國家發展潮流需求，目前台灣人民平均餘命已超過80歲，但不健康年歲達8.4歲，等於平均餘命中有1／10是不健康的情況，在這種情況下，老人服務系搭配護理系可提高醫療水準，並培育人才協助社會做健康促進。