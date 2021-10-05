賣便當轉行賣房子，業績還做得有聲有色，信義房屋安南海佃店經理鍾尚哲就是這樣一個例子。曾經營便當店2年，轉行當房仲至今近7年，鍾尚哲一度因本身較容易陷入負面思維，業績表現處於低潮，但當時的店長持續鼓勵、他自己也積極參與各種進修、成長課程，漸漸學會轉換心態、正面思考，去年業績更較2019年翻倍成長，日前還順利當選店主管。

鍾尚哲退伍後憑著對料理的熱愛，開了一間便當店，但因講究食材，每個月收支只能勉強打平，2年來幾乎沒賺到錢。由於經濟上無法一直負擔，鍾尚哲最後決定收掉便當店生意，轉投入有底薪保障、公司理念正向的信義房屋。

許多人都說房仲工作工時長，但鍾尚哲透露，剛入行時反而不覺得適應不良，因為過去經營便當店，早上6、7點就開始採買、備料，下午午休一下，又要繼續準備晚餐時段，一整天工時也很長；再加上過去在便當店，內場工作多面對鍋碗瓢盆，房仲工作卻要接觸形形色色客戶，反而覺得相當有趣。

舉例來說，鍾尚哲曾接到一位6、70歲阿姨來電想賣房子，親自去看物件狀況才發現，屋齡約50年，又位於1、2米寬巷弄內，依當時行情評估，最多只能賣約180萬；此外，阿姨與3位弟妹都是房屋所有權人，偏偏每個人對賣屋的意見不但分歧還互不信任，要開始賣房子，還得先分頭化解彼此歧見、取得共識。

總價不高的案件獎金也不高，加上溝通耗費心力，鍾尚哲說，很多仲介應該都不願意接這種案子，但屋主阿姨告訴他，賣祖厝是為了籌措照顧老母親的費用，「再怎樣也得替對方賣掉房子！」所幸最後取得四位屋主共識，也順利把房子售出。

沒想到，新人時期沒有太多適應不良，反而是在工作漸漸上手後，出現一段低潮期。鍾尚哲說，當時家中有些狀況，工作表現也普通，心中不免有「我幹嘛那麼累」的負面心態，惡性循環下，更使業績降到低潮。鍾尚哲表示，由於低潮期接受當時店長很多鼓勵、照顧，加上擔任分店副手時，協助3、4位新進學弟妹轉正，他自己帶過的7位「徒弟」中，也有高達5人順利轉正，使他起心動念決定參選店主管，盼協助更多同仁找回從事房仲工作的初衷，以正面心態達到目標，而他也在今年第一季順利選上店長。