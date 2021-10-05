樂高集團授權合作夥伴喜事集團與樂高公司再度攜手合作，進駐新竹SOGO百貨，於6日正式開設全新樂高授權專賣店，新竹SOGO百貨看中新竹萌孩經濟，全台第三間樂高授權專賣店坐落於新竹SOGO百貨，多項特色設施超吸睛，預計成為小朋友們最愛的新天地。

喜事集團與台灣樂高公司帶著推廣在地特色的使命，在最新開幕的新竹樂高授權專賣店邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智，運用近10萬顆積木，從設計到製作耗時一個月打造「新竹風城馬賽克牆」，以新竹季風強盛的自然氣候及指標性景點為設計靈感，運用樂高人偶生動的表情與姿勢，巧妙地呈現新竹「風城」美名，更以風箏節舉辦地點南寮漁港鐘塔，以及新竹迎曦門等知名景點，將地方特色濃縮在馬賽克牆中。

新竹樂高授權專賣店比照國際規格，設有樂高授權專賣店特色設施，如高互動性裝置「人偶掃描機（Minifigure Scanner）」及「樂高AR互動盒（Digibox）」，近百種積木零組件，建構繽粉多彩牆面的「積木自選樂（Pick-a-Brick）」以及讓樂高迷自由創作的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」，運用數位科技及豐富互動體驗，不僅扣連新竹科技產業發展重地，也期待在高生育率的新竹市，為大小朋友帶來更豐富多元的親子互動時光。

位於全台最年輕的城市，新竹SOGO 百貨為了符合地區市場，引進超過20個新品牌，商品更趨年輕化，除了新開幕的樂高，還有2樓十年首度改裝引進的頂級都會女裝Lauren Ralph Lauren、設計師風格DOUCHANGLEE、生活藝術Cotelac及日系摩登YECCA VECCA，整個2樓以法式浪漫為概念重新打造，建構出普羅旺斯花園的香氛區，並採用花紋地磚、大理石桌、藤編椅及植栽規畫出休憩空間，另外，為服務高端保養品顧客，開設DIOR頂級護膚室，展現寵愛顧客的用心。