基隆沙灣歷史文化園區將於10月9日國慶連假第一天開幕。（陳彩玲攝）

文化局長陳靜萍指出，沙灣歷史文化園區工程告一段落，將於國慶連假開幕啟用。（陳彩玲攝）

基隆市政府推動大基隆歷史場景再現整合計畫，建立沙灣歷史文化園區，縫合大沙灣石圍遺構、法國公墓、太平輪紀念碑等歷史遺跡，目前工程告一段落，將於10月9日國慶連假第一天開幕啟用，當天會有10組團隊到場表演，未來周末也會舉辦市集活動。

基隆市長林右昌表示，「大基隆歷史場景再現整合計畫」有2個重大意義，第一是由地方政府出發、再變成全國性的文化歷史政策，其次則是翻轉過去文化部門在政府機關中的相對弱勢角色，整合包括交通、都發等相關局處，以文化歷史為核心主軸，改變整個都市環境。

林右昌說，「沙灣歷史文化園區」的基地中，可以看到幾百年前的巴賽族貝塚、清法戰爭的遺構、日治時期的海水浴場等，見證了台灣文化歷史的發展軌跡，市府幾乎是用「刺繡」方式，將不同時代歷史空間縫合起來，他提及，10月9日會有一系列啟用活動，將邀請國內外重要的文化歷史學者、專業人士共同參與，近日訪台的法國參議院也會一同到園區見證。

文化局長陳靜萍指出，1884年清法戰爭，基隆是台灣北部的重要戰場之一，透過「大沙灣石圍遺構考古調查發掘計畫」一一拼湊沙灣歷史，土地之上，不僅保留石圍遺構，過程中，也發掘到新石器時代訊塘埔文化的陶器，她說，去年要塞司令官邸與校官眷舍古蹟修復完成，今年沙灣歷史文化園區工程也告一段落，將逐步讓歷史文化價值重新回歸生活。

文化局表示，配合園區啟用，將舉辦一系列活動，包含10月9日到11日國慶連假，會有10組團隊到場演出，未來也會舉辦音樂會，周末也推出市集，許多與在地店家共同開發、合作的限定商品也會一同亮相。