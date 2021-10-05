到美式賣場好市多Costco，通常免不了都會大量採購，不少人結帳時購物車更是堆積如山，不過有民眾表示，發現好市多結帳時多了一個新規定，要把所有物品都搬上櫃台，但因為有些東西很重，讓他覺得難以接受，大罵「服務越來越爛了！」不過貼文曝光後，反應兩極，有網友質疑「有辦法搬到車上，卻沒辦法搬到櫃檯上？」，還有不少人反嗆，這麼不滿為何不乾脆直接剪卡？

這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今(5)日去逛好市多新竹賣場，結帳時店員要求他把所有東西都搬到櫃檯上才行，他氣得大罵，「感覺越來越扯了，輕的就算了，有些超重的，服務越來越爛了！」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「你拿一台65吋電視叫他搬上去啊」、「遊艇要怎樣搬到櫃檯上結帳？」、「我與櫃檯小姐都要掛復健科了」；不過也有人反問「這不是很正常的事？」、「不是所有都要搬上去嗎？我還沒遇過可以不用搬的欸」。

不少網友覺得規定合理，反嗆「原來是買了艘遊艇」、「花錢是老大喔？就要人幫你搬」、「只是有些店員很好心說可以不用搬」、「你有辦法搬到車上，卻沒辦法搬到櫃檯上嗎？」還有網友勸「建議直接剪卡，以後都用網購」、「這樣一律建議退卡」、「快退卡，我看也是愛嘴而已」，有網友笑回「好了啦，還不自刪，都血流成河了」。