美國紐約州最大的醫療照護機構暨最大的私人雇主Northwell Health發言人Joe Kemp周一宣布，該公司已經解雇1,400名拒絕接種新冠疫苗的員工。

美國總統拜登在9月初下達新冠疫苖強制接種令之後，越來越多州和地方政府、醫療機構及民間企業響應這項政策，宣布開除迄今仍然不願意接種疫苖的員工。

Northwell擁有76,000多名員工，被解僱的員工僅占其中一小部分。該公司表示，現在所有員工都已經完成疫苖接種。

為了遏阻Delta新冠變種病毒擴散，美國總統拜登在9月初宣布一項六箭齊發的防疫計畫，包括強制要求所有聯邦公務員與業務往來人員必須接種新冠疫苗，不再提供以定期病毒檢測代替疫苗接種的選項。拜登政府亦呼籲民間企業要求員工接種疫苗，並表示對於那些未要求員工接種疫苗的療養機關，聯邦政府將削減補貼。

紐約州強制醫護人員接種疫苗的規定在上周生效。包括加州等美國數個州，亦已實施類似的措施。

Northwell早在8月就要求員工接種疫苗，比聯邦政府和州政府還提早好幾周。該公司要求臨床和非臨床工作人員都必須接種新冠疫苖。

Northwell Health發言人Kemp表示，我們的目標並不是解雇員工，而是讓他們接種疫苗。

聯合航空公司（United Airlines）亦在8月宣布員工必須接種疫苖，成為第一家採取這個強硬做法的美國航空公司。該公司在9月底宣布，已經解僱593名拒絕接種疫苗的美國員工。

美國北卡羅來納州連鎖醫院Novant Health上月底宣布已解雇175名不願意接種疫苖的醫護人員，德州休士頓衛理公會醫院亦為此解雇了150名醫護人員。