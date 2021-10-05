緯創(3231)今代子公司鼎創有限公司公告，緯創100%持有之投資公司鼎創有限公司董事會通過與台灣晶端顯示貿易股份有限公司(簡稱JDIT)簽訂之股權收購協議，以日幣85.82億元(約合新台幣21.46億元) 取得高雄晶傑達光電科技股份有限公司(簡稱 KOE)100%股權。預計在第四季完成股權交割作業。

緯創(3231)在7月曾代子公司鼎創公告，將投資取得高雄晶傑達光電100%股權，當時的金額為80億日圓(約新台幣20.4億元)，在經過3個月的雙邊洽商後，最後敲定以日幣85.82億元(約合新台幣21.46億元)取得高雄晶傑達光電科技股份有限公司(簡稱KOE)100%股權。未來交易程序完成後，將持續擴充高雄晶傑達光電產能、產品線，對既有員工也將依雙方約定繼續聘用。

緯創指出，透過此次收購，將加深與日本JDIT合作關係外，預計液晶顯示模組(LCM)事業將可擴展至車載、工控產品領域，並進一步打入一線客戶模組供應鏈，同時強化全球製造布局。目前緯創在車載和工控產品都已經有客戶。